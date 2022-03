Aus diesem Grund kann Tom Kaulitz besser durchschlafen

Auf jeden Fall klar ist: viel Zeit um Schlaf aufzutanken bleibt den Musiker-Zwillingen nicht. Besonders dann, wenn man in einem Monat ganze vier Mal zwischen Deutschland und den USA hin und her fliegt, wie Bill im Podcast erzählt. Hinzu kommt: «Je älter man wird, desto schlechter schläft man», gesteht Bill ein und die beiden können das offensichtlich nicht mehr so auf die leichte Schulter nehmen wie in jüngeren Jahren.