Aus diesen ESC- sind Weltstars geworden

Udo Jürgens

Im deutschsprachigen Raum führt auch heute noch kein Weg an Udo Jürgens (†80) vorbei. Der Österreicher mit Schweizer Pass hat mehr als 100 Millionen Alben verkauft – alles begann beim ESC. Mit «Warum nur, warum?» trat der Kärntner 1964 an, erreichte aber nur den enttäuschenden sechsten Platz. 1965 versuchte er es direkt noch einmal und landete mit «Sag ihr, ich lass sie grüssen» in Neapel auf Platz vier, die Sensation gelang ihm 1966 mit «Merci, Cherie» – er gewann. Was folgte, war eine beispiellose Karriere.