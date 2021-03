Baby-News bei Cheyenne Ochsenknecht: Sie ist Mutter geworden

Sie repostete zudem einen Beitrag von Freund Nino in ihrer Instagram-Story. Auf diesem Foto sind Babyfüsse in einem weissen Strampler mit «Love Mummy»- und «Love Daddy»-Schriftzügen darauf zu sehen. Dazu schrieb die 20-Jährige: «Hello my biggest love! 26/03» In der nächsten Story verriet das Model unter anderem den Namen des Mädchens: «Die kleine Mavie ist gesund», so Ochsenknecht. «Wir 3 sind mega überwältigt und unfassbar glücklich», schrieb sie weiter. Die Geburt sei «super» verlaufen und nun möchte die frischgebackene Mutter «die erste Zeit mit meinen beiden geniessen».