Die vielleicht grösste Herausforderung neben Windeln wechseln erwartet den werdenden Vater jedoch im kommenden Jahr. An der Seite von Rückkehrer Dieter Bohlen (68) sowie neben Sängerin Leony (25) und Rapperin Katja Krasavice (26) wird er in der 20. Jubiläumsstaffel von «Deutschland sucht den Superstar» in der Jury sitzen.