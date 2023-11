Backstage beim Staatsbesuch der Macrons

Sobald der Ehrengast sein Glas Champagner in der Hand hat, beginnt der Endspurt. In höchster Konzentration. «Ab dann sind wir alle im Flow, jeder Handgriff sitzt», sagt Gregor Zimmermann (52) Chefkoch im «Bellevue Palace» in Bern, dem offiziellen Gästehaus der Schweiz. Nur knapp anderthalb Stunden sind reserviert für das Essen der vier Gänge des Staatsbanketts im Bernerhof – in diplomatischen Kreisen wird allerhöchstens beim Espresso und den Friandises noch etwas überzogen. Dann sind in der Küche und im Keller bereits die Kisten gepackt, die letzten Spuren beseitigt, der Camion beladen. «Bitte rasch zusammenpacken, damit wir vor dem Konvoi abfahren können», hatte Zimmermann beim Briefing am Nachmittag zur Küchencrew gesagt. «Alles klar?», fügte er noch an, bevor die 13 Köche und Köchinnen im professionellen Zen-Modus ihre jeweiligen Aufgaben anpackten.