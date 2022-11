Laut des gut informierten Portals «TMZ» sei am Samstagmorgen um 11 Uhr Ortszeit ein Notruf bei 911 eingegangen, in dem es hiess, dass ein Mann in seiner Badewanne ertrunken ist. Mehr Details zum Tod von Aaron Carter sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Unklar ist auch, ob Nick Carter, der zurzeit mit den Backstreet Boys unterwegs ist, die Tour abbrechen wird oder nicht.