Baloise Session Highlights – so packend wie live!

Jessie J

Sie stand mit 11 Jahren bereits im Londoner West End auf der Musical-Bühne, absolvierte die BRIT School und etablierte sich als Songschreiberin für u. a. Alicia Keys, Chris Brown und Miley Cyrus, bevor sie mit ihrer SIngle «Do It Like A Dude» die Charts eroberte. Ihr Konzert – in einem intimen akustischen Setting – an der Baloise Session geht als grosses Highlight in die Festival-Geschichte ein.