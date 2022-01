Barack Obama gratuliert seiner Michelle zum 58. Geburtstag

Die einstige First Lady, Michelle Obama, feiert am Montag ihren 58. Geburtstag. Und ihr Ehemann, der ehemalige US-Präsident Barack Obama, 60, liess es sich natürlich nicht nehmen, seine Frau via Twitter gebührend zu feiern und zu ehren. Zu einem gemeinsamen Foto der beiden aus ihrem Lieblingsurlaubsort Hawaii von Anfang Januar schrieb Obama: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Michelle. Meine Liebe, mein Partner, mein bester Freund...»