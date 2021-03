Auf Twitter schrieb Auma Obama zuvor, sie habe «die wichtigste Person in meinem Leben» verloren. Ihr Herz sei gebrochen, sie wisse aber auch, dass sie «gesegnet» gewesen sei, ihre Grossmutter so lange gehabt zu haben. Ihre Oma sei unter anderem ihre Inspiration, ihr Fels und ihr Rückzugsort gewesen. «Ruhe in Frieden, Dani!»