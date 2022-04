Damit musste sich Schöneberger bei ihrem Einstand in der Zielgruppe lediglich «The Masked Singer» auf ProSieben geschlagen geben. Die Gesangsshow fuhr in der Primetime 18,0 Prozent Marktanteil ein, was rund 1,15 Millionen Zuschauer entsprach. Aber: Im Gesamtpublikum fiel «The Masked Singer» im Vergleich zu «Verstehen Sie Spass?» deutlich ab – hier kam das ProSieben-Format auf lediglich 2,24 Millionen Zuschauer, respektive 8,1 Prozent.