Schweinsteiger und Ivanović machten am 10. Februar die Schwangerschaft öffentlich. In einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram veröffentlichten sie ein Foto, auf dem der Ex-Fussballprofi eine Hand auf das Bäuchlein seiner Ehefrau gelegt hat. «Nun sind Bastian Schweinsteiger und ich bald offiziell in der Unterzahl», schrieb die Ex-Tennisspielerin zu mehreren Emojis.