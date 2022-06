BBC-Moderatorin Deborah James erliegt ihrem Krebsleiden

Ihre letzte Botschaft

Trotz dieser schockierenden Erkenntnis zog sie sich nicht etwa zurück, sondern postete seither fast täglich Bilder von sich und zeigte so ihren Willen, ihr Leben bis zum Schluss in vollen Zügen geniessen zu wollen. Erst am 18. Juni hatte sie freudestrahlend mitgeteilt, eine Million Britische Pfund für eine Krebsstiftung gesammelt zu haben.