Sterbehilfe wegen Lungenkrebs

BBC-Moderatorin will in der Schweiz sterben

Die britische TV-Moderatorin Esther Rantzen hat Lungenkrebs im Endstadium. Sollte ihre Therapie nicht anschlagen, will die 83-Jährige in die Schweiz reisen, um in Zürich Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen.