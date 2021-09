Beauty-Eingriff hat Linda Evangelista «für immer deformiert»

In ihrem Post erwähnt sie zudem eine Klage und ihre Absicht, «weiterzumachen, um mich von meiner Schande zu befreien», indem sie mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gehe: «Ich habe es so satt, so zu leben. Ich würde gerne mit erhobenem Kopf vor meine Tür gehen, obwohl ich nicht mehr wie ich selbst aussehe.»