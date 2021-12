Behörden wollen das Handy von Alec Baldwin durchsuchen

Die US-Behörden lassen nicht locker: Nach der Tragödie am Set seines Westerns «Rust» will die Polizei und Staatsanwaltschaft nun das Handy von Alec Baldwin, 63, sichten. Ein entsprechender Durchsuchungsbefehl sei bereits erlassen worden. Wie unter anderem der TV-Sender CNN auf seiner Homepage berichtet, verspreche man sich davon genauere Einblicke in den Vorfall vom 21. Oktober. Damals traf eine Kugel aus einer Requisiten-Waffe in den Händen Baldwins die Kamerafrau Halyna Hutchins, 1979-2021, tödlich.