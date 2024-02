Wo hört der Plüsch auf und wo fängt der Hund an? Das fragt man sich schnell mal, wenn man den neusten Familienzuwachs von George (62) und Amal Clooney (46) betrachtet. Gemütlich spaziert das Ehepaar mit seinem neuen Bernhardiner-Welpen durch Contingac in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, in dessen Nähe sich das berühmte Ehepaar einen neuen Landsitz gekauft hat. Und dieser hat es in sich: 900 Quadratmeter Wohnfläche, ein eigener See, Weinberge und 160 Hektar Land, wie «Bild» berichtet.