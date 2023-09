Bei Schauspieler Elyas M'Barek wurde eingebrochen

Der Erstwohnsitz von Elyas M'Barek (41) und seiner Ehefrau Jessica (geb. 1988) liegt zwar mittlerweile in New York, doch auch auf Ibiza besitzt der «Fuck ju Göhte»-Star ein Domizil. Dort ist in diesem Sommer eingebrochen worden, wie M'Barek bereits vor einigen Tagen im Podcast «Enter Sandman» enthüllt hat. Der oder die Einbrecher schlugen demnach zu, während er und seine Frau gerade gemeinsam im ehelichen Bett schliefen. Über das traumatische Erlebnis hat der Schauspieler in der Audiosendung ausführlich gesprochen.