Beim Fernsehpreis schob nur Sarah Engels eine ruhige Kugel

«Nach 16 Monaten zu Hause sind wir froh, dass wir uns alle hier wiedersehen und feiern können», resümierte der Abräumer des Abends, Hape Kerkeling, nach dem Deutschen Fernsehpreis in der «Bild»-Zeitung. Und das sah man den Gästen an: Am Donnerstagabend flanierte alles über den roten Teppich, was bei unseren nördlichen Nachbarn Rang und Namen hat – und das wieder einmal so richtig rausgeputzt.