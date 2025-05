Beinahe hätte es ihre Liebe nie gegeben

Heidi Klum thematisierte Altersunterschied mit Tom Kaulitz

Auf ihre heutige Sicht auf Schönheit angesprochen, meint das vierfache Mami: «Ich gefalle mir heute, und ich habe mir damals gefallen, auch wenn ich inzwischen ein bisschen älter aussehe. Aber ich bin glücklich mit mir, wenn ich in den Spiegel schaue. Auch wenn natürlich nicht mehr alles am Körper so straff ist, wie es einmal war.» Zudem habe sie glücklicherweise einen Mann, «der mich so liebt, wie ich bin und für den ich auch unperfekt perfekt bin.»