Bekommt Boris Becker ein Visum, um an die US Open zu reisen?

Doch kommt es wirklich dazu? Unter den Journalisten kamen an der gestrigen Pressekonferenz in München jedenfalls Fragen auf. Darf Becker, der in Grossbritannien nach wie vor und trotz Haftentlassung noch unter Bewährung steht, überhaupt in die USA einreisen? Ein Journalist der «Bild»-Zeitung, der Becker nach den Einreisebedingungen fragte, bekam keine klärende Antwort darauf. «Wir wollen beim sportlichen Thema bleiben», so Becker. Doch der ehemalige Wimbledon-Champion versicherte, dass mit seiner Einreise alles geklärt sei. Die Verantwortlichen des Senders wollten sich nicht weiter dazu äussern.