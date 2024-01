Vier Kinder brachte Heidi Klum (50) zur Welt. Drei davon – Henry (18), Johan (17) und Lou (14) – bekam sie mit ihrem Ex-Mann Seal (60), Tochter Leni (19) war das Ergebnis ihrer Beziehung zu Flavio Briatore (73). Von Leni sah man in den vergangenen Jahren etwas mehr, da sie von Mama Heidi langsam aber sicher ins Model-Business eingeführt wurde. Doch ihre anderen drei Kinder sind bisher noch relativ unbekannte Gesichter für die Öffentlichkeit – das wollte Heidi so, um sie so lange wie möglich vor dem Blitzlichtgewitter zu schützen.