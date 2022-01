Die Fotos habe sie veröffentlicht, «damit jeder, der sich auch so fühlt, weiss, dass es okay ist, sich so zu fühlen». Hadid fügte hinzu: «Auch wenn auf Instagram alles so schön aussieht, sind wir am Ende des Tages alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ich hatte das Gefühl, dass es einfach gut für mich war, meine Wahrheit zu sagen und irgendwann war ich nicht mehr in der Lage, schöne Bilder zu posten. Das war's.»