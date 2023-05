Traumhochzeit in Grossbritannien

Einen Tag vor Muttertag habe Emms der «Vogue» zufolge um die Hand von Thorne angehalten. Zusammen mit der Familie habe man danach gefeiert. Über die Hochzeit macht sich die Schauspielerin offenbar bereits einige Gedanken. Sie stelle sich demnach eine Feier in Emms' Heimat vor - auf einem Landsitz in Grossbritannien. Zudem denke Thorne bereits darüber nach, was sie dann tragen möchte. In Frage kommen derzeit offenbar Vintage-Roben von Dior oder Schiaparelli.