Unschätzbare Tipps für neuen Film «Air»

Davon abgesehen habe ihm Ehefrau Lopez bei seinem neuen Filmprojekt «Air» über NBA-Superstar Michael Jordan (60) und dessen legendäre Nike-Sneaker Tipps von geradezu unschätzbarem Wert gegeben, verrät Affleck noch im Interview. «Sie weiss unglaublich viel über die Art, wie Mode sich durch die Kultur als Zusammenfluss von Musik, Sport, Entertainment und Tanz entwickelt», so der Star. Dies habe ihm wiederum geholfen, die tatsächliche kulturelle Bedeutung der Jordan-Sneaker zu verstehen und in seine am 6. April in den Kinos startende Regie-Arbeit einfliessen zu lassen.