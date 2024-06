Ben Affleck macht sich über J. Lo lustig

Ben Affleck mag durch seinen Job zwar im Rampenlicht stehen, doch sein Privatleben möchte der Schauspieler nicht in die Öffentlichkeit tragen. Ein schwieriges Unterfangen um den Superstar Jennifer Lopez, wie Affleck bereits vor zwanzig Jahren realisierte. Das grosse mediale Interesse an dem Paar hat zu ihrer Trennung 2004 beigetragen. Bei ihrem grossen Liebes-Comeback 2021 sollte daher alles anders kommen, wie Affleck in Lopez Doku «The Greatest Love Story Never Told» erzählt. «Als wir wieder zusammenkamen, sagte ich, ‹Hör mal, eines der Dinge, die ich nicht will, ist eine Beziehung in den sozialen Medien›».