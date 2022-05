Bernhard Brink wird 70

Das wünscht sich der Schlagersänger für die Zukunft

Der Musiker hat im Laufe seiner Karriere einiges erlebt. Mittlerweile kann er über 20 Studioalben vorweisen, hat sich in TV-Shows wie «Let's Dance» bewiesen und sechsmal beim deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests teilgenommen - geklappt hat es allerdings nie. Grundsätzlich bereue er nichts. «Ich habe in meinem Leben Entscheidungen getroffen, die ich heute sowieso nicht mehr ändern könnte», so der Sänger. «Und ich habe das grosse Glück, mit 70 noch meinen Traumberuf leben zu können, gesund zu sein und seit 40 Jahren eine tolle Frau an meiner Seite zu haben. Was will man noch mehr?»