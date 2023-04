Was war passiert? Becker erzählt in der Doku, dass er vor und nach dem Abend keinen Kontakt zu Ermakova hatte. Auch ihre Nummer habe er nie besessen: «Wir kamen zusammen und hatten Sex und das war's.» In der «Bild»-Zeitung findet Ermakova deutliche Worte zu diesen Aussagen: «Ich habe Boris bereits im Februar getroffen - also ein paar Monate vor der besagten Nacht. Er hat mich danach viele Male angerufen. Auch an dem Tag, als er sein letztes Wimbledon-Spiel verloren hat. Er wollte sich mit mir treffen. Am 30. Juni 1999.»