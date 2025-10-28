Besteht die Gen Z aus Jammerlappen?

In seiner Kommentarspalte wird wild diskutiert. Viele stempeln ihn und die Generation Z als faul ab. Sie wisse nicht, was harte Arbeit bedeute. Kommentare wie «Das ist normal im Arbeitstag. Leute müssen aufhören, zu normalisieren, dass man unter der Woche ganz viel Freizeit hat» oder «Ich arbeite von 7 bis 17 Uhr und heule auch nicht!» finden sich unter seinem Video. Andere finden: «Die Gen Z hat es einfach verstanden! Manche Menschen finden es vielleicht toll und sind stolz darauf, so viel zu arbeiten. Aber lebe ich, um zu arbeiten? Um meine Familie nicht mehr zu sehen und um dann vermutlich vor der Rente schon abzunippeln, weil man nie Zeit für sich und seinen Körper hatte? Respekt an die Gen Z, die auf sich achtet.»