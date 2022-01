Betrunkener Fahrer kracht in Taylor Swifts Haus

Einbruchsversuch bei Taylor Swift (32): Ein 31-jähriger Mann aus Virginia ist US-Medienberichten zufolge festgenommen worden, weil er betrunken mit einem Auto in das Wohnhaus der Sängerin in New York City gefahren ist. Er soll ausserdem versucht haben, sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Das berichtete unter anderem «NBC New York» unter Berufung auf die Polizei.