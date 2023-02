Viola Davis gehört jetzt zu den "EGOT"-Stars

Schauspielerin Viola Davis wurde am Sonntag ebenfalls in eine prestigeträchtige Rangliste aufgenommen. Mit ihrer Auszeichnung für die beste Hörbuch-, Erzählungs- und Storytelling-Aufnahme für «Finding Me» erreichte sie den «EGOT»-Status. 2017 bekam sie einen Oscar als beste Nebendarstellerin in «Fences», 2015 einen Emmy als beste Hauptdarstellerin in der Dramaserie «How to Get Away with Murder», ihren ersten Tony Award bekam Davis 2001 als beste Nebendarstellerin in «Kind Hedley II».