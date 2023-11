Beyoncé (42) war 2023 mit ihrer «Renaissance World Tour» auf der ganzen Welt unterwegs. In der Schweiz machte der Superstar zwar nicht Halt, aber immerhin können die hiesigen Fans ihre Mega-Show am TV oder im Kino nachschauen. Am Samstag präsentierte Beyoncé nämlich den Konzertfilm «Renaissance: a Film by Beyoncé» im Goldwyn Theater in Beverly Hills und lud zum festlichen Akt befreundete Künstlerinnen. Rapperin Lizzo liess sich nicht lange bitten, Janelle Monáe, Halle Bailey und Lupita Nyong’o und Beyoncés «Destiny’s Child»-Kolleginnen Kelly Rowland und Michelle Williams waren ebenfalls bei der Premiere vor Ort und feierten ihre Kollegin.