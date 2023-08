Beyoncé selbst hat am 4. September Geburtstag und soll an dem Abend im SoFi Stadium nahe Los Angeles auftreten. Offenbar will Queen B aber den ganzen Sternzeichen-Monat mit ihren Fans feiern. Bei den genannten Terminen geht es unter anderem um Konzerte in Phoenix, Las Vegas, San Francisco, Inglewood, Vancouver, Seattle und Dallas.