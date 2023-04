Zum Valentinstag zeigten sich Cristiano Ronaldo und seine Georgina noch schwer verliebt

Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wird allerdings nur das Paar wissen. Das letzte gemeinsame Foto, das Ronaldo auf Instagram gepostet hat, liegt zwar einige Wochen zurück. Doch zumindest am Valentinstag schien die Liebe noch gross. Damals teilte der 38-Jährige ein Bild, auf dem er seine Partnerin, die sich zärtlich an ihn schmiegt, innig umarmt und schrieb dazu: «Alles Gute zum Valentinstag, meine Liebe. Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben!»