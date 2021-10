Bill Clinton liegt auf der Intensivstation

Sorgen um den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, 75: Der demokratische Politiker wird derzeit auf einer Intensivstation in einem kalifornischen Krankenhaus behandelt. Das bestätigten am Donnerstagabend sowohl ein Sprecher von Clinton via Twitter als auch das University of California Irvine Medical Center, wie übereinstimmend zahlreiche US-Medien vermelden.