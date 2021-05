Trotz der überraschenden Scheidung von Noch-Ehefrau Melinda, 56, möchte Bill Gates, 65, die gemeinsamen drei Kinder offenbar in seiner Nähe wissen. Den Vatertag am 13. Mai hat der Microsoft-Gründer mit seiner Tochter Jennifer Gates, 25l verbracht, wie ein gemeinsames Foto in ihrer Instagram-Story zeigt. Vater und Tochter halten sich im Arm und lächeln in die Kamera. Bill Gates zeigt sich im lässigen Freizeitlook mit blauem Polo-Shirt und beiger Chino-Shorts. Tochter Jennifer trägt eine weiße Jeans kombiniert mit einer grünen Print-Bluse. Auch ein kleiner Hund ist zu sehen.