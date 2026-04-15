Bill Kaulitz als Telefonjoker bei «Wer wird Millionär?»

Sie entscheidet sich dafür, Hilfe per Telefon zu holen. Angerufen wird der allererste «Wer wird Millionär?»-Millionär Eckhard Freise, der ihr leider nicht weiterhelfen kann. Vor dem Telefongespräch verrät Schindler dann aber, dass sie auch Bill Kaulitz zur Auswahl hätte. Diese Offenbarung verschlägt Günther Jauch glatt die Sprache. Sofort will er wissen, wie Schindler denn dazu gekommen sei, Kaulitz als Telefonjoker zu gewinnen. «Indem man ihn fragt», antwortet die Kandidatin trocken. «Was ist denn heute hier los?», ruft Jauch perplex aus. Denn in der gleichen Sendung, die am 20. April auf RTL ausgestrahlt wird und schon jetzt auf RTL+ verfügbar ist, stellte Jauch zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Millionenfrage. Tom Wollnik (28) marschierte ziemlich schnurstracks auf die Million zu und zögerte bei der 500'000-Euro-Frage kaum, obwohl der Fall auf 500 Euro tief gewesen wäre.