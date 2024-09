«Ich bin nicht mehr auf der Suche!»

Gleich mehrere Punkte sprechen für Eggers als der neue Mann an Bill Kaulitz' Seite. Zum einen war Bill Kaulitz bereits während der Dreharbeiten von «Kaulitz&Kaulitz» sehr angetan von dem Deutschen, zum anderen waren die beiden beim Glücksgefühle-Festival vergangene Woche auf dem Hockenheimring gemeinsam unterwegs. Im entsprechenden Vlog von Eggers ist Bill Kaulitz, der am Musikfestival von Lukas Podolski (39) ebenfalls auftrat, gleich mehrfach an der Seite von Marc Eggers zu sehen.