Bill Kaulitz sorgt mit neuer Frisur für Aufsehen

Diese Blondinen sorgten für Gesprächsstoff

Bill Kaulitz' Look war jedoch nicht der einzige, der für Aufsehen sorgte. So gewährte Model Lena Gercke (37) mit ihrem transparenten schwarzen Kleid tiefe Einblicke, und Influencerin Bibi Heinicke (32) wollte mit ihrem Outfit wohl aufzeigen, dass es zwei Varianten von ihr gibt: eine natürliche, die ungeschminkt in Jeans und Shirt erscheint, und eine, die es gern etwas luxuriöser mag und daher in einem edlen Chiffonkleid auftritt. So zumindest eine Interpretationsweise ihres «2-in-1»-Looks, der aus einem halben Kleid und einer halben Jeans besteht. Vielleicht konnte sie sich aber auch einfach nicht entscheiden.