Bill und Tom Kaulitz freuen sich auf «Wetten, dass..?»

Die Musiker eröffneten ihre aktuelle Podcast-Folge mit dem bekannten Intro der Sendung und probten direkt ihre Begrüssung: «Schönen guten Abend im ZDF zur Primetime, hier sind Bill und Tom Kaulitz mit Europas grösster Sendung!» Über die Gäste wollten die Kaulitz-Brüder noch nichts verraten. «Sie sind natürlich streng geheim», so die beiden. Sicher sei jedoch: «Das wird Hollywood, Leute. Wir freuen uns auf mega grosse Stars!»