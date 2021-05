Billie Eilish spricht über Missbrauch und Ausbeutung

Sie spricht über das Thema Missbrauch und sagt: «Es kann jeder passieren, dass man ausgenutzt wird. Egal, wie dein Leben ist, wie stark oder klug du bist.» Auch sehr selbstbewussten Frauen würden solche Dinge geschehen. «Und die fragen sich dann: Oh mein Gott, wie wurde ausgerechnet ich zu einem Opfer? Es ist so peinlich und erniedrigend und entwürdigend in so einer Position zu sein und zu realisieren, dass man missbraucht wurde.»