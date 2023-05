Billie Eilish teilt gegen Hater aus

Sie hat 109 Millionen Follower - doch nicht alle davon scheinen treue Fans zu sein. Billie Eilish (21) muss dieser Tage gerade schmerzlich erkennen: Wie man es auch macht, man macht es speziell als Frau im Showbusiness falsch. An einige ihrer Follower verfasste sie auf Insta nun eine eindringliche Brandrede, in der sie sich die Kritiker ihrer zuletzt «weiblicheren Auftritte» bei Events vorknöpft. Der Diss hat es in sich.