Birgit Schrowange feiert TV-Comeback und wird bald heiraten

Nun sei jedoch die beste Zeit, «um wieder in das Abenteuer Fernsehen einzutauchen. Ich freue mich auf meine neuen Projekte in Sat.1», so Schrowange weiter. Zum einen wird die Moderatorin im Sommer eine Reportage-Serie präsentieren, zwei weitere Formate werden jedoch schon bald ausgestrahlt: In «Birgits starke Frauen» wird sie besondere Lebensumstände von unbekannten Frauen des Alltags porträtieren. Ausserdem wird sie in «Wir werden mehr» Geschichten unterschiedlicher Familien zeigen, die sich auf diverse Art und Weise vergrössern.