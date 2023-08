Birgit Schrowange war noch nie verheiratet

Für Schrowange ist es die erste Ehe in ihrem Leben: «Ich habe ja vorher noch nie geheiratet, ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Vor Frank war ich froh, wenn ich in einer Beziehung auch mal allein war, meine Ruhe hatte.» Bei Frank sei das anders: «Er nervt mich nie. Ich bin wahnsinnig gern mit ihm zusammen.» Im September gehe es in die Flitterwochen, natürlich wieder auf ein Schiff. Spothelfer: «Wir fliegen nach Amerika, gehen in Michigan an Board und erkunden dann 19 Tage die grossen Seen zwischen den USA und Kanada.»