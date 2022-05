Birgit Schrowange über Karriere, Kritik und Zukunftspläne

Gibt es einen Bereich, in dem Sie sich noch weiterentwickeln oder verwirklichen wollen?

Ich könnte mir vorstellen, noch einmal etwas ganz Neues anzufangen. Ich hatte so einen Spass daran, mit Ingrid zu fliegen, dass ich darüber nachgedacht habe, den Flugschein zu machen. Allerdings bin ich ein etwas bequemer Mensch. Und das gewinnt dann oft die Oberhand. Ich versuche aber immer, Frauen mitzugeben, das zu machen, was sie lieben. Auch wenn die Leute die Nase rümpfen. Wenn eine Frau zum Beispiel Bauchtanz lernen möchte, dann soll sie das machen - egal, was ihr Mann oder die Nachbarn sagen.