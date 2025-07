Black-Sabbath-Star Ozzy Osbourne (†76) ist tot

Am 5. Juli hatte Ozzy Osbourne (†76) in seiner englischen Heimatstadt Birmingham noch ein Konzert gegeben, nun ist die Rocklegende gestorben. Das berichten britische Medien übereinstimmend. Der Black-Sabbath-Frontmann hatte vor seinem Tod jahrelang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In einem Statement teilt die Familie die traurige Nachricht der Welt mit: «Mit mehr Traurigkeit, als Worte je ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war im Kreise seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten darum, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren.» Diverse Musiker äusserten sich bereits zum Tod des Rockstars.