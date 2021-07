Blake Lively: «Meine Kinder wurden gestalked»

Die Schauspielerin habe einigen Fotografen klargemacht, dass ihre Kinder in Zukunft in Ruhe gelassen werden sollen. «Eine einfache Sache, die man machen kann, ist, solchen Accounts zu entfolgen und Veröffentlichungen von Kinderfotos zu blockieren. Ihr könnt sie gerne melden», richtete Lively an Social-Media-Nutzer. An die Zeitungen, die so etwas veröffentlichen schrieb sie: «Hört auf eure Follower. [...] Hört auf, erwachsene Männer dafür zu bezahlen, um sich zu verstecken und kleine Kinder zu jagen.»