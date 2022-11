Verliebt wie eh und je hat sich das Hollywood-Traumpaar Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) bei den 36. American Cinematheque Awards in Beverly Hills gezeigt. Die «Gossip Girl»-Schauspielerin schlüpfte für ihren Red-Carpet-Auftritt in ein glamouröses Abendkleid voller Pailletten aus der aktuellen Herbstkollektion von Ralph Lauren. Nicht zu übersehen: Blake Livelys grosser Babybauch. Im September gab das Paar bekannt, dass Baby Nummer 4 erwartet wird. Jetzt, an dem Gala-Abend, strahlte das Elternpaar Arm in Arm vor den Fotografen um die Wette. Schliesslich folgte gar noch eine öffentliche Liebeserklärung von Mama Blake an Papa Ryan.