Bob Odenkirk nimmt sich nach Herzinfarkt eine Auszeit

Der 58-Jährige war vor wenigen Tagen am Set des «Breaking Bad»-Spin-offs «Better Call Saul» in Albuquerque zusammengebrochen und in ein Krankenhaus gebracht worden. «Wir können bestätigen, dass Bob sich nach einem Zwischenfall in Zusammenhang mit seinem Herz in einem stabilen Zustand befindet», hatten Sprecher des Schauspielers dem Branchenblatt «The Hollywood Reporter» bestätigt.