Bob Saget: «Full House»-Stars erweisen ihrem Kollegen die letzte Ehre

Bob Saget war vergangenen Sonntag, 9. Januar 2022 in seinem Hotelzimmer in Orlando, Florida verstorben. Er befand sich mitten auf einer Comedy-Tour und hatte noch am Vorabend auf der Bühne performt. In den Tagen nach seinem plötzlichen Tod zollten zahlreiche Hollywood-Stars, prominente Freunde und ehemalige Kollegen dem Schauspieler Tribut. Candace Cameron Bure, die in der Serie «Full House» Sagets Tochter spielte, beschrieb ihn in einem Instagram-Post als den «Kleber» der «Full House»-Familie.