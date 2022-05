Boris Becker darf in die «Luxus»-Zelle zügeln

Dass es direkt so schnell geht, hätte Boris Becker (54) wohl auch nicht gedacht: Der verurteilte Ex-Tennis-Star ist laut der deutschen «Bild» in den sogenannten «Trinity Wing» verlegt worden, einen Teil des Gefängnisses in Wandsworth, in dem er eine Einzelzelle belegen kann. Journalist Chris Atkins, einst selbst Häftling, ist erstaunt: «Gefangene warten Monate und sogar Jahre, um in diesen Teil zu kommen!»